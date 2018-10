Candela: "Nzonzi un campione. Mi piace molto Luca Pellegrini"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ex Roma Vincent Candela, intercettato dai microfoni di Sky, parla del suo ex compagno di Nazionale Thierry Henry, da oggi nuovo allenatore del Monaco: "Non me l'aspettavo. Ha fatto la gavetta con il Belgio, è giusto che un grande campione come lui possa dare il suo contributo al calcio anche da allenatore. Dobbiamo dare tempo ad Henry, non è detto che un grande attaccante come lui possa fare subito bene in panchina. L'Italia di Mancini? Ha bisogno di tempo, è un grande allenatore che sa gestire i campioni. Bisogna vedere se ci sono i campioni da gestire. Bisogna ripartire dalle basi, ci vorranno almeno 4-5 per rivedere la grande Italia, quella capace di vincere 4 volte la Coppa del Mondo. Nzonzi? Mi aspetto ancora di più da lui, farà molto bene perché è un grande campione. Luca Pellegrini? Mi piace, gioca a testa alta e cerca anche il dribbling. Mi auguro che possa vincere con la maglia della Roma".