Candela: "Roma, Totti era una risorsa e doveva continuare ad esserlo"

"Francesco ha fatto un percorso di trenta anni con gli stessi colori addosso. Non è facile pensarlo lontano dalla Roma". A parlare di Totti, sulle pagine de Il Messaggero, è l'ex compagno in giallorosso Vincent Candela: "Ha fatto tanto per quella maglia, la sua storia è nei numeri, non nelle chiacchiere. Poi, come tutti, ha i suoi difetti, ma questo è normale".

Poteva essere una risorsa? "Lo era, doveva continuare ad esserlo, poi non so cosa sia successo...".

Ma cosa voleva fare Francesco? "Occuparsi di calcio, far parte di uno staff che potesse prendere decisioni tecniche. Ripeto: Totti capisce di pallone. Poi, ovvio: non poteva fare tutto lui. C'è un ds, un allenatore. Ma il suo parere poteva contare molto".

Dove lo vede in futuro? "Lo vedo come un uomo libero. Tra i campioni come Figo e Ronaldinho, a rappresentare il calcio nel mondo. Ovunque, sarà sempre il mio capitano".