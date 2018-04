Candela sulla Roma: "Sono fiducioso, i giallorossi possono fare tutto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Vincent Candela, ex difensore della Roma, ha parlato in vista della sfida di stasera tra Barcellona e Roma: "Fazio e Manolas sono una coppia centrale difensiva che non è inferiore alla loro, Nainggolan un centrocampista formidabile come De Rossi, Dzeko un centravanti che può segnare ovunque. Io sono fiducioso, a patto che al Camp Nou si riveda la Roma che ho ammirato a Londra contro il Chelsea o quella che ha vinto a Napoli. Quando gioca come in quelle due occasioni, la Roma può fare tutto".