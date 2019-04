© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poco impiegato in stagione da Spalletti, Antonio Candreva diventa però protagonista fuori dal campo. L'esterno dell'Inter, riporta il quotidiano veronese L'Arena, si sarebbe infatti offerto di pagare la retta della mensa di una bambina che frequenta la scuola elementare del paese di Minerbe, in provincia di Verona. La piccola era infatti costretta a mangiare tonno e cracker a scuola perché i genitori non avevano potuto provvedere: una vicenda che ha destato un certo scalpore in zona e che peraltro non sarebbe il primo. Candreva avrebbe preso contatto con il sindaco del Comune veneto per conoscere i dettagli della vicenda e si sarebbe offerto di dare il suo contributo.