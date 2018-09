Cannavaro: "Cristiano Ronaldo? A Napoli aspettavano Messi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Cannavaro parla del Napoli. L'ex difensore azzurro e della Juventus, nato nella città partenopea e ora in Cina sulla panchina del Guangzhou Evergrande, attraverso La Gazzetta dello Sport ha detto: "CR7 alla Juve? Dopo Ronaldo in bianconero a Napoli aspettavano Messi. Ma i tifosi sono fatti così, si sa. Hamsik? Per me, più Marek sta vicino alla porta e meglio è per il Napoli. Ma è chiaro che lui e Zielinski insieme da mezzali non sono sostenibili. Sono sicuro che Carlo troverà la soluzione migliore per la squadra. Intanto sta sfruttando in maniera intelligente l’ottimo lavoro di Sarri", le parole dell'ex capitano della Nazionale.