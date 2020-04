Cannavaro dalla Cina: "Qui si sta tornando alla normalità. Secondo me si ripartirà da luglio"

Fabio Cannavaro, oggi allenatore del Guangzhou, ha parlato a Sky Sport direttamente dalla Cina: "Qui si sta tornando alla normalità, il campionato doveva iniziare a marzo, poi è stato slittato. Secondo me si ripartirà da luglio".

Cannavaro parla anche della sua esperienza al Real Madrid e della figura fondamentale di Fabio Capello: "Un giorno ero al Bernabeu, si stava avvicinando il Natale. Non avevo ancora una casa, vivevo in albergo. Chiamai Capello e gli dissi che non ce la facevo più, chiedendogli di farmi riposare. Lui mi guardò e mi rispose in modo chiaro: 'Tu non hai capito - furono le sue parole - non ti tolgo'. Lì ho capito la sua qualità, lì ho conosciuto il vero Capello. Alla Juve aveva una squadra fortissima, tanto è che nella finale di Berlino fra Italia e Francia c'erano tanti giocatori bianconeri. In Spagna invece vincemmo la Liga rimontando sette punti nelle ultime giornate al Barcellona".