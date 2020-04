Cannavaro e il passato al Sassuolo: "Rifarei la scelta. Squinzi credeva nell'Europa"

Ospite di A Casa Sassuolo, Paolo Cannavaro ha parlato del suo passato in neroverde. Queste le sue parole: "La partita che mi è rimasta più nel cuore è quella contro l'Athletic Bilbao, la tengo tra i ricordi più belli dell'esperienza Sassuolo".

Che ricordo ha dell'arrivo in neroverde?

"Sono di notte da Napoli, è stato strano perché andavo via da casa. Mi sono ritrovato in un posto nuovo con tanti nuovi acquisti ma ne conoscevo tanti perché in tanti mi avevano contattato per sapere il mio futuro. Mi avevano dato la fascia di capitano dopo la prima partita ma sono andato da Magnanelli a dirgli che non volevo scavalcare nessuno".

Avrebbe mai detto di vedere il Sassuolo in Europa?

"Non era facile ma il dottor Squinzi ci ha sempre creduto più di tutti, sin da quando la squadra ha messo piede in Serie A. Quando ho fatto il contratto, con il Sassuolo ultimo in classifica, era previsto un premio per l'Europa League nei prossimi 3 anni, vuol dire che la società ci credeva a fatti e non a chiacchiere".

Com'è stato giocare per il Napoli?

"Indossare la maglia del cuore non capita a tutti. È stato qualcosa di inspiegabile, non ho mai perso una partita del Napoli da ragazzino, poi mi sono ritrovato a essere giocatore e capitano".

Qual è stato l'attaccante più difficile da marcare?

"Ronaldo il Fenomeno è stato quello che mi ha impressionato più di tutti perché era completo. Io ero giovane ma lui era molto forte".

Com'è stato il salto da una grande squadra al Sassuolo?

"Lo rifarei, perché avere una società che crede in qualcosa, e te lo dimostra con i fatti, ti rende meno difficile il salto dalla big. Alla base ci sono sempre le idee del presidente e tutto il resto della società che le segue. Io dal primo giorno ho sempre visto questo".