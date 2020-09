Cannavaro: "Pirlo può portare alla Juve la sua serenità. Gattuso fra i più preparati"

Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, Fabio Cannavaro ha parlato del tecnico della Juventus Andrea Pirlo: "Cosa può portare? La sua serenità ma deve capire che non deve dimostrare nulla. Lui ha una grande fortuna e non deve sottovalutarla: sta in una squadra forte dove anche se sbaglia ci sarà qualcuno che potrà mettere una pezza al suo errore. Non è un vantaggio di poco conto. Anche in tempi di Covid a far vincere le partite sono sempre i giocatori più bravi. Gattuso? Vedo che sta lavorando su un sistema di gioco alternativo, là davanti ha un bel po' di giocatori che possono fare la differenza e anche Osimhen mi sembra un attaccante diverso da quelli in organico. E' importante poter aver un ventaglio di soluzioni tattiche, perché ogni gara vive di tanti momenti differenti. E Rino è uno che questi momenti li capisce. Di lui si pensa che sia solo un grande motivatore ma è una sciocchezza: perché sotto il profilo tattico e della lettura delle partite è uno dei più preparati".