Cannella: "Napoli, bene Ilicic. Ancelotti avrà idee chiare sul mercato"

Il Napoli ha superato l'Inter per 4-1, mentre impazzano le prime voci di mercato legate alla formazione di Carlo Ancelotti. L'operatore di mercato Giuseppe Cannella, attraverso le frequenze di Montecarlo Sport nel corso di 'A Tutto Napoli', ha così parlato dell'interesse partenopeo nei riguardi di Josip Ilicic dell'Atalanta: "Quest'anno ha fatto benissimo, ha fatto la differenza con la Dea. E' tra i calciatori che mettono in difficoltà gli avversari, ai grandi club servono calciatori del genere che fanno vincere le partite. La qualità non si disprezza mai, è maturato offrendo una grande stagione. Al Napoli servono elementi del genere, gli azzurri non compreranno grandissimi nomi durante il mercato estivo ma cercheranno talenti già pronti per i grandi palcoscenici. Lo dimostra l'interesse per i vari Bennacer e Almendra".

E' notizia di oggi l'interesse di Giuntoli per il centrocampista classe '94 Benjamin Bourigeaud del Rennes. "In Francia stanno nascendo grandi centrocampisti. Il buon Giuntoli sa valutare gli elementi in grado di poter fare bene al Napoli. Al Lille, dove giocava Malcuit, ci sono tanti elementi di livello. Il calcio francese sta facendo emergere tanti centrocampisti di qualità", ha detto Cannella.

Quale mercato in estate? "Ancelotti ha avuto un anno di tempo per valutare i vari Ounas, Younes e Verdi. Nei grandi club servono calciatori pronti per risolvere le partite e vincere, serve qualità. L'allenatore del Napoli sa riconoscere il talento, ha lavorato in grandi club e avrà le idee chiare. Si cercheranno calciatori che nel DNA hanno il gioco che vuole proporre lo stesso Ancelotti", il pensiero espresso da Cannella.