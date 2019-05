© foto di Federico De Luca

L’agente Dario Canovi è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Allegri andrà via dalla Juventus?

"Non conosco gli ultimissimi sviluppi, ma direi che a mio avviso la possibilità che vada via c’è. Ma non è sicuramente una certezza: mandare via un tecnico che ha vinto cinque scudetti non è semplice".

Antonio Conte?

"Il rapporto tra Conte e i giocatori big del Chelsea non è stato idilliaco. Ad Allegri si rimprovera di non essere andato lontano in Champions League, ma non è che Conte ha fatto meglio con il club inglese. Si sta trattando Allegri in maniera irrispettosa: Champions a parte, a vinto tutto quello che si poteva vincere".