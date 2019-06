Fonte: tuttonapoli.net

Alessandro Canovi, procuratore esperto di calcio francese nonché vicino al PSG, ha parlato a Radio Marte del possibile ritorno di fiamma per Allan da parte del club parigino: "Quest'inverno il Psg si è interessato ad Allan, in estate si vedrà se ci saranno uscite importanti, ma non do per scontata la cessione di Neymar. A centrocampo c'è emergenza, ma bisogna capire quali sono le linee e se conciliano ancora con Allan. Seri è simile ad Allan quindi credo che arriverà a Napoli solo se partirà il titolare".