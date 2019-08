Cantatore: "Mihajlovic un esempio per tutti. Vincerà questa battaglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex pugile Vincenzo Cantatore ha rilasciato a La Repubblica una lunga intervista su Sinisa Mihajlovic, l'allenatore che lo ha chiamato a Bologna durante il ritiro per motivare e preparare alcuni giocatori della rosa e in particolare Mattia Destro. Un'intervista in cui ovviamente si parla della malattia che ha colpito il serbo: “Vederlo in panchina è stata un' emozione fortissima, il solo fatto che fosse al suo posto mi ha reso felice. Mi ha reso un po' meno contento trovarlo sciupato, debilitato, al primo impatto mi ha preso un colpo. Ma logicamente sta lottando contro un tumore, non sta giocando con un raffreddore. Però lo so che la vince, questa battaglia. - continua Cantatore – Ha dimostrato come nella vita tocca sempre lottare, la sua presenza a Verona dice che tutto si può e si deve combattere anche se magari a volte non ce la fai. Ma non ci si deve mai tirare indietro. Questo è l' esempio che ha dato, e che sta dando a tutti in questi mesi”.