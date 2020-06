Caos autostrade: Juve a Genova in aereo

Questa mattina l'arrivo di Ronaldo e compagni al Colombo

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - A causa dei cantieri autostradali sulla rete ligure e per evitare il rischio di rimanere con il bus imbottigliato nel traffico, la Juventus è arrivata a Genova in aereo. Questa sera alle 21.45, la squadra di Sarri affronta i rossoblù in una gara di campionato. E' la prima volta che la Juve sceglie l'aereo per il trasferimento da Torino a Genova. La società ha usato un charter. Ad attendere i bianconeri all'aeroporto Colombo, il bus della squadra. (ANSA).