Caos Juve-Napoli, Mazzocchi: "Un accordo tra i due club potrebbe riportare serenità"

vedi letture

Continuano ad arrivare reazioni in merito alla clamorosa rinuncia del Napoli, che ha deciso di non recarsi a Torino per la sfida di stasera contro la Juventus. Anche il collega Marco Mazzocchi ha espresso la propria opinione sui social network, augurandosi un accordo pacifico tra i club: "La sorpresa, la bella sorpresa potrebbe essere un accordo diretto tra Juventus e Napoli, che porti soluzione e serenità. In primavera si invocava la ripresa del campionato perché "il calcio ci avrebbe distratti e fatti divertire". Oggi sta inasprendo antichi odi.