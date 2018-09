Caos ripescaggi, Giorgetti: "Entella ha diritto di giocare in B"

"Noi non vogliamo entrare nel merito della formazione dei campionati, ma il governo deve assicurare giustizia a tutti. Cosa che l’ordinamento sportivo non è tuttora in grado di fare”. Ha parlato così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, in un'intervista al Corriere dello Sport. Giorgetti, poi, ha aggiunto sul caos legato alla Serie B: "Siamo gli unici con un campionato zoppo, a 19 squadre, roba da tornei estivi. Situazione inaudita e grottesca con il clamoroso caso dell’Entella che ha giocato in Lega Pro ma che ha diritto di giocare in B”.