Fabio Capello, ex tecnico, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la finale tra Liverpool e Tottenham: "Se Allegri avesse vinto due finali sarebbe stato considerato uno dei due o tre allenatori più forti al mondo, ora lo discutiamo. Ora Klopp diventa il numero uno. Guardiola vince i campionati, è un altro calcio e un altro modo di pensare. Speriamo faccia tendenza. A me divertono entrambi, ma è un calcio diverso".