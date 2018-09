Capello: "Ancelotti ha portato novità a Napoli. Insigne valorizzato"

Intervistato da Il Mattino, Fabio Capello parla della sfida di questa sera Juventus-Napoli: "È la conferma e la riconferma delle due squadre che sono al top del calcio italiano. Ora come ora la Juve mi pare ancora la favorita".

sull'approccio di Ancelotti al Napoli: "Non mi meraviglio che abbia già trovato la giusta via dopo i problemini iniziali. Lui ha portato al Napoli qualcosa di nuovo, essendo intelligente ha subito capito cosa poteva fare per migliorare la situazione. Ha preso Insigne e lo ha portato in una posizione dove la sua rapidità e la sua pericolosità hanno dato i frutti: uno come lui, il giocatore che ha più qualità di tutti, più lo porti vicino alla porta e meglio è".