Capello: "Ancelotti ha rivoluzionato la testa del Napoli. Juve imbattibile"

Fabio Capello ha parlato a "Radio Anch'Io Sport" su Radio Rai Uno del campionato italiano: "Arriva prima il Monza in Serie A o il Milan a vincere lo scudetto? Alla pari. Penso che il Monza in tre anni potrebbe arrivare in A, mentre i rossoneri hanno ancora un po' di tempo prima di raggiungere la Juventus. Gattuso sta dando identità alla squadra e Leonardo insieme a Maldini stanno lavorando molto bene partendo dal calcio messo al centro di tutto. Napoli? Va dato merito ad Ancelotti che ha rivoluzionato la testa dei calciatori. Ha allargato la loro mentalità. Erano arrivati a giocare sempre nello stesso modo senza elasticità e lui li ha riaccesi, non solo a livello tecnico. Corsa al titolo? Non vedo possibilità per le altre di superare la Juventus nella lotta scudetto. E' ultra favorita e senza avversari. Il Milan? Gattuso è il tecnico giusto. Ha dato mentalità al gruppo e ha anche dato un gioco alla squadra, cosa che non riesce a tutti. L'unico appunto che gli muovo è l'eccessiva voglia di partire da Donnarumma. In alcune situazioni può essere troppo rischioso".