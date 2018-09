Capello contro Messi e Ronaldo: "Hanno mancato di rispetto al calcio"

Fabio Capello, storico allenatore italiano, ha parlato a TeleDeporte a margine della cerimonia del premio FIFA "The Best" scagliandosi contro Ronaldo e Messi a causa della loro assenza: "E' una mancanza di rispetto per i giocatori, i giornalisti e il mondo del calcio. Agli Oscar sono sempre tutti presenti. Forse hanno già vinto troppi premi e non gli piace assistere a queste cerimonie. Nella vita devi comportarti bene quando vinci ma anche quando perdi".