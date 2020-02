vedi letture

Capello elogia Lautaro Martinez: "Sembra Luis Suarez"

Lautaro Martinez come Luis Suarez. Un paragone che non arriva da un osservatore qualsiasi, ma da Fabio Capello, che ha elogiato pubblicamente l'attaccante argentino dell'Inter: "Ha una qualità impressionante, la velocità con cui tira quando riceve il pallone. È rapidissimo. Poi ha tiro, colpo di testa, si muove bene. Corre tanto, ricorda Suarez: ha lo stesso stile. Corre come lui, ha molta qualità".