© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Capello, ex tecnico, ha parlato così della serata di Champions League negli studi di Sky Sport: “Nella storia del calcio c’è stato l’Ajax, il Milan di Sacchi e poi Guardiola, che ha fatto completamente un’altra cosa, nuova, con l’attaccante che partecipa all’azione. Una rivoluzione. Adesso non gioca più così, ha capito che anche in contropiede può far male. Dall’altra parte c’è Pochettino, un allenatore che sa cosa ottenere dalla squadra, che ha una filosofia ben precisa e moderna. Non vince? Il Tottenham non si è rinforzato molto, hanno speso tutti i soldi per fare lo stadio”. E sul Real: “Mi hanno detto, fonti ben informate, che spenderanno 500 milioni di euro nella prossima finestra di mercato”.