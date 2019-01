© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Capello, storico allenatore italiano, ha parlato a Radio Rai Uno nel corso di "Radio Anch'Io Sport": "I giovani visti in Coppa Italia? Mancini ha fatto un buon lavoro mettendoli già alla prova con la maglia azzurra. Ci sono dei talenti, dei giocatori nuovi, che hanno qualità e personalità per la nostra Nazionale. Questi giocatori devono continuare così, aiutati anche dagli allenatori italiani che sono bravi. Ci vuole sempre molto coraggio, un coraggio che pare finalmente essere arrivato. Giusto giocare la Supercoppa Italiana all'estero? Il ricordo di Washington è molto bello, partimmo tutti insieme. Per me è divertente giocare all'estero perché portiamo in giro per il mondo il nostro calcio. Dobbiamo promuovere il primo e più importante calcio a livello internazionale. Higuain? L'ho fatto sbloccare io la prima volta quando giocò con me al Real Madrid. Gli è rimasto dentro quel rigore sbagliato contro la Juventus. Non è più lui da quel giorno. Non so cosa gli sia successo. Spero per il Milan che possa tornare a essere il vero Higuain, quello che conosciamo tutti. C'è un calo fisico, ma l'intelligenza tattica e la capacità di essere importante nel momento giusto non si perde mai, anzi si migliora".