Capello: "Ho definito l'Atalanta come il Liverpool d'Italia. Insegna cosa si può fare"

vedi letture

Il talent di SKY, Fabio Capello, ha parlato prima della sfida tra l'Atalanta e l'Ajax. "Ho definito l'Atalanta come il Liverpool d'Italia, per come gioca, per lo spirito. Non ha la potenzialità, la forza economica delle altre squadre. Lei sta insegnando, nel calcio italiano, cosa si può fare".