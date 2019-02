Capello: "Inaccettabile che Icardi non difenda la squadra dopo frasi Wanda"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche Fabio Capello, ospite di Sky Sport 24, ha analizzato il caso legato a Mauro Icardi, da oggi non più capitano dell'Inter: "Nello spogliatoio non si può accettare che la moglie dica certe cose senza che lui difenda la squadra. Il capitano non deve andare solo davanti all’arbitro, gli dà la mano e ha il gagliardetto e poi il capitano vero ce l’hai a casa. Dipende se ha detto che non si sarebbe presentato o meno alla partenza, è importante la forma. Vedo in tutto questo una decisione di Marotta che sta dando un indirizzo preciso alla società, niente più capricci ed è un segnale per tutti, anche per l’allenatore che aveva detto certe cose e aveva spinto per il rinnovo ed era aumentata la tensione, Marotta sta spingendo la società dalla parte giusta, serietà, attenzioni, poche chiacchiere e lavorare, un po’ stile Juventus ecco e avrà ancora più voglia di superarla".