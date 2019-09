Capello: "Juve, così si vince. Sarri e De Ligt hanno bisogno di tempo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Juve, così si vince". Parola di Fabio Capello, un esperto in materia. Il tecnico, ospite delle pagine di Tuttosport, è tornato sul 2-2 dei bianconeri in casa dell'Atletico Madrid: "Hanno sofferto quando serviva, si sono aiutati e hanno dato il massimo. Ho visto una Juve diversa da quella di Fireze, con lo spirito della Champions".

Nel corso dell'intervista, Don Fabio ha spiegato di ritenere che la Juventus, con lo spirito di cui sopra, possa andare lontana. E sull'impatto di Sarri: "Siamo all'inizio, lasciamolo lavorare con tranquillità. Le idee sono chiare, qualccosa si è anche visto, però questa Juve è fatta di giocatori che conoscono la Champions, non serve fare una rivoluzione e Sarri è intelligente". Chiusura su De Ligt: per l'ex tecnico della Vecchia Signora, al giovane difensore olandese va solo dato tempo, gran colpo in un mercato da 9,5.