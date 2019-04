Capello: "L'Ajax ha qualità, la Juventus deve fare attenzione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, è intervenuto a Sky Sport prima del match contro l'Ajax: "Gli olandesi recuperano palla e subito verticalizzano, hanno qualità altrimenti se giochi così rischi di perderla. La Juventus deve fare molta attenzione. Secondo me Matuidi, Bentancur e Bernardeschi dovranno aiutare Cancelo per seguire gli inserimenti degli esterni".