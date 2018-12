Negli studi di Sky Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha espresso il proprio gradimento per le scelte di mister Spalletti nella gara dell'Inter contro il Psv in Champions: "Dell'Inter mi piace una cosa, la catena di destra. Candreva insieme a Politano e D'Ambrosio possono essere devastanti sulla fascia, sono frizzanti e possono far male al Psv che ha una difesa un po' ballerina".