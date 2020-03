Capello: "La Juve arriva peggio al derby d'Italia, ma l'Inter rischia di più"

"A livello psicologico la Juve è più in difficoltà, ma l'Inter rischia di più". Parola di Fabio Capello, che sulle pagine del Corriere della Sera guarda al prossimo derby d'Italia, in programma domenica a porte chiuse: "I nerazzurri ritrovano Handanovic che è fondamentale. La Juve non si è ripresa dalla sconfitta di Lione, sarebbe stato meglio tornare in campo subito.

La Juve ci arriva peggio, in più ha anche Cristiano Ronaldo alle prese con i problemi di salute della mamma. E la circolazione di palla è un problema. Però a livello individuale sono più forti, e una sconfitta taglierebbe l'Inter dalla lotta per il titolo".