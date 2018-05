Capello: "Mancini ha esperienza, ma i giocatori non sono eccelsi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Roberto ha esperienza però i giocatori non sono eccelsi". Fabio Capello, intervistato da La Stampa, promuove Roberto Mancini come ct, meno il nuovo corso dell'Italia a livello di calciatori: "Un allenatore d'esperienza, che ha lavorato all'estero e conosce bene il nostro calcio. Purtroppo la qualità dei calciatori non è eccelsa".

Quadro a tinte fosche.

"La realtà è che non eravamo bravi come si pensava, ma non siamo scarsi come si crede. Abbiamo buoni giocatori, ma sono lontani da essere fuoriclasse".