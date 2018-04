Capello: "Mbappé ricorda CR7. Vincerà il Pallone d'Oro"

Fabio Capello, nel corso del suo intervento a Radio Rai, ha parlato dei prossimi fenomeni del calcio mondiale ripartendo proprio da Messi e Cristiano Ronaldo: "A me piace Mbappé, avrà un grande futuro. Secondo me Messi e Ronaldo dureranno ancora due anni. Poi c'è Neymar, come qualità può essere paragonato a Messi, ha fantasia e qualità anche se deve migliorare. Mbappé si avvicina più a Ronaldo, invece. Secondo me saranno questi due i prossimi vincitori del Pallone d'Oro".