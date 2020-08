Capello: "Meravigliato dalla corsa del Lipsia. Sarà dura anche per il PSG"

Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, ha commentato il successo del Lipsia sull'Atletico Madrid che ha permesso alla squadra della Red Bull di accedere alla semifinale di Champions League: "Il Lipsia è certamente una squadra meno esperta dell'Atletico, ma questa sera i tedeschi mi hanno meravigliato per quanto hanno corso, per quanto hanno scattato e pressato, almeno per 60' di gioco. Poi il possesso palla veloce. Hanno poca qualità lì davanti, ma hanno qualcosa di ben memorizzato nella testa. Sarà dura anche per il PSG".