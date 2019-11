Capello: "Milan, Giampaolo ha pagato per il suo integralismo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello parla del Milan attuale tornando all'esonero di Marco Giampaolo: "Credo che Marco abbia pagato il fatto di essere considerato troppo integralista. Forse non ha valutato bene il parco giocatori a disposizione e pensare il calcio in un solo modo in questi casi non aiuta".