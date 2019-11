Capello: "Milan, scelte di mercato errate. Si salvano solo Leao e Theo"

ntervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello parla del Milan attuale: "Ha avuto la disavventura di essere ceduto a persone che non avevano le risorse per gestire un club di valore mondiale. Adesso c'è il fondo Elliott, che dà la priorità ai conti, considerato anche il debito pregresso. Si sta cercando di costruire qualcosa, ma le scelte di alcuni giocatori si sono rivelate sbagliate. Serve gente da Milan". Chi sono i calciatori da Milan arrivati negli ultimi tempi?: "Hernandez e Leao". Obiettivo stagionale: "Lottare gara dopo gara ed essere realisti. Il Milan attuale non può permettersi di sognare".