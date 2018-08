Capello: "Modric-Inter? Florentino Perez ha voluto salvare la poltrona"

Intervistato da Radio Deejay, l'allenatore Fabio Capello ha parlato così del mancato arrivo di Luka Modric all'Inter: "Onestamente io non ho mai creduto al suo arrivo in Italia. Anche perché se Florentino Perez avesse perso anche Modric dopo Cristiano Ronaldo sarebbe diventata impossibile la sua rielezione a presidente. Il Real Madrid poi è abituato a fare grandissimi colpi e per ora non ce ne sono stati. In ogni modo, l’Inter è più che mai attrezzata per dare fastidio alla Juventus. E occhio anche al Milan".