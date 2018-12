© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente da fare per il Napoli ieri sera a Liverpool. Fabio Capello, ex tecnico di Milan, Roma e Juventus, ha parlato dell'eliminazione azzurra attraverso Sky Sport. "Il Napoli ha trovato l'avversario peggiore nella partita più importante, se avesse incontrato il PSG o la Stella Rossa non avrebbe trovato difficoltà a superare il turno. La tranquillità di Ancelotti è un gran segnale per i tifosi, devo dire che a questi livelli ci vuole qualcosa di più. Lo spessore internazionale lo si valuta in queste partite, qualcuno stasera ha dimostrato di non averlo", le sue parole.