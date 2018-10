Capello: "Ora la Serie A è allenante. Nazionale al punto di svolta"

A margine della conferenza stampa, Steven Zhang, neo presidente dell'Inter, parla anche ai microfoni di Rai Sport delle sue ambizioni e dei suoi progetti per il club nerazzurro. Che emozioni provi? "Mi sento orgoglioso e onorato di poter proseguire in quest'avventura iniziata...

Ancelotti: "Battere la Juve straordinario ma non impossibile"

Non solo Paquetà: il Milan vuole anche Lincoln del Flamengo

Ancelotti: "Il confronto con Sarri qui non mi ha mai infastidito"

Parma, D'Aversa: "Atalanta in ripresa, classifica non rispecchia valore"

Roma, Baldissoni: "Bilancio record per noi. Squadra B? L'anno prossimo"

Mazzarri: "Grande Torino patrimonio intoccabile come Coppi e Bartali"

Inter, Zhang: “Io presidente troppo giovane? Come Musk e Zuckerberg”

Allegri: "Non mi paragonate ad Ancelotti, ho perso due finali"

Roma, Under vale 50 milioni: mezza Europa pronta all'offerta

Fiorentina, Chiesa: "Bernardeschi figura importante per la mia crescita"

TOP NEWS Ore 20 - Roma, asta per Under. Allan convocato da Tite

Micciché: "Fiducia in Gravina, non volevamo creare spaccature"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport , Fabio Capello ha parlato del calcio italiano e del campionato di Serie A: "I migliori sono rimasti, sono arrivati giocatori e allenatori importanti e anche la Nazionale è alla svolta. Adesso servono difensori di valore ma la Serie A adesso è allenante. Ho sempre difeso Allegri quando gli altri dicevano che le sue squadre non giocano bene: sono solo discorsi da bar. Ancelotti? Ha cambiato la testa ai giocatori del Napoli".

