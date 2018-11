Capello: "Pogba, le sfuriate di Mourinho gli sono servite"

Lunga intervista a La Stampa per Fabio Capello sulle colonne de La Stampa. "Buffon in Champions? Un italiano tra gli avversari è un'emozione, dà forza e personalità al PSG. Pogba? Non è stato facile abituarsi alla Premier, oggi è più coinvolto e le musate di Mourinho gli sono servite. Cristiano Ronaldo? E' stato un grande colpo non solo per la Juventus, anche per il calcio italiano. Crisi Real? Intanto non ha più Ronaldo che, come Messi, ti fa partire sempre, o quasi sempre, da uno a zero: se non è un gol è un assist, se non è un assist è un uomo portato via. Inoltre, Lopetegui strappato alla Nazionale ha rotto qualche equilibrio".