Capello racconta un retroscena di mercato: "Quando ero allo Jangsu chiesi Zapata"

L'ex tecnico di Milan e Juve Fabio Capello ha raccontato un retroscena di mercato all'edizione odierna del Corriere dello Sport: "A Bergamo, Zapata ha semplicemente mostrato ciò che ha dentro. Io lo avevo chiesto allo Jangsu Suning quando ero in Cina. Ha il potenziale per fare la differenza. Non so se sia adatto a una squadra di dimensione più ampia. Dipende dalle idee dell'allenatore".