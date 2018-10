Capello: "Roma disgregata, con pressione piazza tutto più complicato"

Momento negativo in casa Roma, il k.o. rimediato all'Olimpico con la SPAL ha mandato su tutte le furie il presidente James Pallotta. Ora la gara col CKSA Mosca per trovare una reazione. A commentare il periodo giallorosso l'ex allenatore dello scudetto, Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport: "Con la SPAL è stata brutta la sconfitta, la Roma non ha reagito da squadra, è questa la cosa brutta. Se non sei abituato a sopportare queste difficoltà a Roma, con le radio e i giornali, diventa tutto più complicato. La squadra non è al massimo della condizione fisica. Attenti al CSKA Mosca, una squadra molto veloce e tecnica. Nell'ultima partita persa s'è visto una Roma disgregata".