Capello su Kane: "Rischia qualcosa, ma non dovrebbe avere problemi"

Fabio Capello, ex tecnico, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match tra Tottenham e Liverpool: "Kane dal primo minuto? Va bene, ha male alla caviglia e non è un muscolo. Rischi qualcosa nei contrasti, forse ho qualche dubbio per quanto riguarda l'equilibrio. Ma puoi cercare l'affondo e non dovresti avere problemi nel calciare. È un male minore rispetto a Firmino, lì basta un movimento stupido".