© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Capello, ai microfoni di Sky, commenta le parole di Antonio Conte, difendendo il suo operato: "È il primo anno che è arrivato, sta facendo bene in campionato. Calma, è appena partito, sta facendo delle cose bellissime. Non sono negativo con lui". E sul mercato che non ha evidentemente soddisfatto a pieno il tecnico: "La lista della spesa non è stata completata".