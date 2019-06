Capello sulla finale: "Stasera abbiamo visto una brutta partita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Capello, ex tecnico, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la finale tra Liverpool e Tottenham: "Sicuramente Klopp è un allenatore che trasmette i valori di appartenenza, aiutarsi tutti quanti ed essere uniti. Si è assemblato insieme ai tifosi, vive come loro. Ha portato una mentalità che il Liverpool aveva un po' perso. Stasera abbiamo visto una brutta partita. Le tre settimane di riposo hanno fatto male. Avevano perso il ritmo, non c'è stato quello che ci aspettavamo".