Capo economista BCE: "Useremo tutti gli strumenti per contrastare gli alti spread di oggi"

vedi letture

Il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip R. Lane, ha contraddetto completamente Christine Lagarde, nuovo presidente della BCE, che ieri aveva detto come non erano intenzionati "ad abbassare gli spread", mandando in tilt completamente le borse. “Siamo pronti a fare di più e adottare tutti i nostri strumenti, se necessario, per vedere che gli alti spread che vediamo oggi a causa del Coronavirus non mettano in pericolo la circolazione della moneta nell’Eurozona”.