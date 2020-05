Capozucca: "Rimpiango due allenatori: Conte e Allegri. Più un terzo al posto di Andreazzoli"

Stefano Capozucca, ex ds del Genoa, è stato intervistato da PianetaGenoa1893. In un passaggio delle sue dichiarazioni ha parlato anche di Allegri e Conte: "Due sono gli allenatori su cui ho rimpianti. Uno è Conte, che mi consigliò Stellini dopo Siena: la proprietà però aveva già scelto Malesani. Il secondo è Allegri: Preziosi lo voleva dopo Cagliari, e sarei stato felice di averlo qui. Poi anche un terzo, che avrei voluto al posto di Andreazzoli a inizio anni, ma non dirò il nome per correttezza".