Cappellini: "Ibrahimovic importante nonostante l'età. Tonali sarebbe un grande colpo per il Milan"

Massimiliano Cappellini, ex attaccante di Empoli e Milan, oggi dirigente, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di vari temi d'attualità: "Ibrahimovic ha dimostrato di essere ancora un giocatore importante nonostante l'età, il Milan ha ritenuto opportuno insistere per il rinnovo perché Zlatan può dare ancora tanto, sia per avere una continuità di squadra sia anche per avere una chioccia in rosa. Tonali? Sicuramente è un profilo molto interessante e sta facendo molto bene, sposa la politica recente del Milan di avere giovani forti da far crescere. Dovesse arrivare sarebbe un colpo importante per il Milan. Samuele Ricci dell'Empoli? Sicuramente è un profilo altrettanto interessante, è un profilo importante come Tonali, poi eviterei paragoni, il futuro sarà loro. Higuain e Dzeko possono ancora fare la differenza, conoscere il calcio italiano è un aspetto importante per essere subito decisivi in un'altra squadra di Serie A. Spezia? Ha meritato la promozione in Serie A e ha fatto un ottimo lavoro. Chi ha centrato la promozione sul campo lo ha meritato sul campo, sono state le tre squadre più continue. Empoli? Aveva la possibilità di fare meglio, ora deve voltare pagina e ricominciare nel migliore dei modi".