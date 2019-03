Massimo Caputi, responsabile delle pagine sportive de Il Messaggero, ha commentato l'attuale situazione dell'Italia di Mancini ai microfoni di MC Sport: "A me di questa Italia piace l'atteggiamento: vuole proporre sempre calcio. Abbiamo il problema del centravanti, Immobile non è l’attaccante di Mancini. Sta vivendo male questa situazione: giocare in Nazionale è diverso da farlo in un club".