Fondo sul campionato di Massimo Caputi, responsabile delle pagine sportive de Il Messaggero. "Conte, sempre più smanioso, ha scoperto che il mercato non ha rafforzato l'Inter per competere adeguatamente. Senza Cristiano Ronaldo e con De Ligt oggetto sempre più misterioso, la Juventus sembra specchiarsi in se stessa, mancando di quel cinismo che è sempre stato un marchio di fabbrica".