Caputi sul Messaggero: "Di Francesco e Spalletti, errori a braccetto"

© foto di ALBERTO LINGRIA

Responsabile delle pagine sportive de Il Messaggero, Massimo Caputi analizza la giornata di Serie A. "Di Francesco & Spalletti, gli errori vanno a braccetto", titola il pezzo. "Continuano a stupire nelle scelte di formazione e nei cambi di modulo. Il primo, avanti due a zero con il 4-3-3, toglie Pellegrini per De Rossi, riproponendo il tandem con Nzonzi: la squadra evapora e subisce la rimonta. Il secondo schiera titolare chi come Candreva sembrava un intruso all'interno della rosa, mette Keita a fare il centravanti, poi butta nella mischia Icardi e Politano lasciati in panchina".