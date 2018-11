Caputi sul Messaggero: "Il calcio non torni indietro per l'Orsato di turno"

© foto di Federico Gaetano

"La subdola restaurazione messa in atto dalla classe arbitrale italiana, avversa all'uso della tecnologia, è intollerabile e ingiustificabile. L'evidente volontà degli arbitri di rendere discrezionale e marginale la Var, per ribadire la propria centralità nelle decisioni in campo, deve assolutamente essere fermata". Lo scrive Massimo Caputi, responsabile delle pagine sportive de Il Messaggero. "Il calcio, come da tutti certificato, ha bisogno della tecnologia, non può tornare indietro per l'Orsato di turno. La Var rende il calcio più giusto, evita errori e soprattutto limita quella discrezionalità a cui i fischietti italiani tengono tanto. Basta nascondersi dietro il protocollo".