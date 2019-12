© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il responsabile delle pagine sportive de Il Messaggero, Massimo Caputi, parla di Lazio dopo la vittoria contro la Juventus. Che è "entrata di fatto nella lotta per lo Scudetto. a classifica e il ruolino di marcia biancoceleste (7 successi consecutivi) parlano chiaro, senza tema di smentita. Probabilmente alleggerita dell'impegno in Europa, la squadra di Inzaghi può sognare in grande. Una ricchezza a cui, va detto, fa da contraltare una rosa troppo corta. Un problema con cui la Lazio non ha ancora fatto i conti, in considerazione dei tanti infortuni toccati invece a Inter, Juventus e Roma. Un tema che, viste le prospettive, il presidente Lotito, dovrebbe affrontare con il mercato di gennaio. Non intervenire per dare più e nuove soluzioni a Inzaghi sarebbe un errore imperdonabile".